Mozartfest Schwetzingen 2018

„La Nozze di Figaro“ ist der Höhepunkt des „Schwetzinger Mozartfests“.

Die „Opera buffa“ entstand als Zusammenarbeit zwischen Mozart und dem Librettisten Lorenzo da Ponte und wurde aufgrund ihrer Verballhornung des Adels zunächst in Wien verboten. Marie-Luise Lichtenthal inszeniert die „Nozze“ mit dem Landestheater und dem Philharmonischen Orchester Coburg, Dirigent ist Johannes Braun (Sa, 6.10., 19.30 Uhr, Rokokotheater). Das Eröffnungskonzert des Festivals bestreitet die Geigerin Lena Neudauer mit Mozarts Violinkonzert Nr. 3 (G-Dur) und dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim (Fr, 28.9., 20 Uhr, Rokokotheater).

Das Festival beschränkt sich nicht auf Mozart: So sind Werke der Bach-Familie über Schubert und Debussy bis hin zum heute lebenden Dieter Mack im Programm, letzterer gar mit einer Uraufführung für Bassettklarinette (Nikolaus Friedrich) und Streichquartett (So, 7.10., 11 Uhr, Jagdsaal). Es gastieren u.a. das Bartholdy Quintett (Sa, 29.9.), das Notos Quartett (Fr, 5.10.) und die Pianistin Annika Treutler (So, 14.10.). -fd