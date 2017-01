Mr. Bond – die Hoffnung stirbt zuletzt

Die Lieder des Herrn Bond sind der perfekte Soundtrack für einen Roadtrip durch die schottischen Highlands.

Und der rote Faden durch den heutigen Abend mit den beiden Markussen Streubel und Herzer. Mit „Goldeneye“, „Live and let die“ oder „Diamonds are forever“ wagen sie sich auf eine aufregende musikalische Mission mit der Lizenz zur Unterhaltung. Ihre Geheimwaffen: Gesang, Klavier und der Auftrag Ihrer Majestät! -bes