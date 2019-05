Elektronische Musik und Sounddesign durchdringen längst unseren Alltag.

Doch wie geht es damit weiter, woran arbeitet die Forschung, und was interessiert experimentelle Künstlerinnen? Die Konferenz „Musa“ (International Conference On Music And Sonic Art) am Institut für Musikwissenschaft und Musikinformatik der HfM richtet den Sensor in diesem Jahr auf das Gebiet der „Collaborative Creativity“.

In theoretischen und künstlerischen Programmpunkten wird das Potenzial gemeinschaftlichen Arbeitens in der computerbasierten Musik und Kunst erforscht. Ein Extrakonzert dazu gibt’s am Fr, 31.5. um 19.30 Uhr (Wolfgang-Rihm-Forum, Mutprobe 1). -fd