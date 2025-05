Music Machines

Studenten der Schlagzeugklasse und der Musikinformatik präsentieren ein einzigartiges Konzert, in dem Mensch und Maschine verschmelzen.

Durch präzise Synchronisation werden die Performer zu maschinenartigen Formationen, die in einem komplexen Zusammenspiel agieren. Livecoding und generative Algorithmen lassen Klänge und Bilder in Echtzeit entstehen. Die innovative Performance erforscht das Spannungsfeld zwischen menschlicher Kreativität und maschinellen Prozessen und lädt das Publikum ein, in ein immersives Klang- und Bilduniversum einzutauchen. Realisiert mit dem SAM-Computer-Studio (Ltg. Rainer Lorenz, Bibiana Castillo). -rw