Music On Demand: Mann singt

Das von Kantor Peter Gortner etablierte neue Konzertformat „Music On Demand“ wird auch 2024 fortgesetzt.

Nur wenn sich genügend Interessierte über www.christuskirche-musik.de anmelden, findet das Konzert auch statt; am 14.1. sind dies 100 Personen. Den Jahresauftakt gestaltet das Männervokalensemble „Mann singt“ mit Harfenistin Johanna Keune und dem Blechbläserquintett LJO-Brass mit einem festlichen Neujahrskonzert.

Das Ensemble bringt die ganze Breite der Vokalmusik für Männerstimmen mit Raffinesse und Klangschönheit zur Aufführung. Die je nach Besetzung zwölf bis 16 SängerInnen haben ausgebildete Stimmen und sind großteils hauptberufliche Musiker. Beim „Cornwell International Male Chor Festival“ 2022 belegte der Chor den zweiten Platz in der Kategorie „40 Voices And Under“ und erhielt den Sonderpreis „Best Single Piece Of Music“. Zum 15-jährigen Bestehen erschien die in identischer Gesamtbesetzung eingespielte CD „Christmas Sung & Played“. -rw