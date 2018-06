Musik an der Christuskirche

Die musikalische Arbeit an der Christuskirche besticht durch ihre verschiedenen hochkarätigen Ensembles.

In einer Reihe sonntäglicher Auftritte kommen sie diesen Sommer allesamt zur Geltung: Der Oratorienchor gestaltet den Gottesdienst am So, 17.6. ab 10 Uhr mit Werken von Mendelssohn, Altnikol und Ahlen, der Unterstützung von Katrin Müller (Sopran) und Stefan Viegelahn (Orgel) sowie einem Vorab-Gastspiel des kommenden Kantors Peter Gortner als Dirigent. Eine Woche später gibt der Mädchenchor Cantus Juvenum ein geistliches Konzert zum Abendlob, u.a. mit der Bach-Motette „Jesu meine Freude“ (So, 24.6., 18 Uhr).

Der Kammerchor der Christuskirche konzentriert sich in seinem Sommerkonzert auf skandinavische Chormusik von u.a. Nystedt, Gjeilo und Sandström, dirigiert von Jürgen Budday (So, 1.7., 18 Uhr). Die herausragende Jugendarbeit am Kantorat lässt sich beim Sommerfest von Cantus Juvenum erleben, wo sich vom Vorchor bis zu den Konzertchören alle jungen Ensembles vorstellen (So, 8.7., 16 Uhr, Albert-Schweitzer-Saal). -fd