Musik an der Christuskirche

Carsten Wiebusch kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Zunächst lädt der ehemalige Kirchenmusikdirektor der Christuskirche seine Studierenden von der Frankfurter Musikhochschule zu einem Klassenkonzert an der Orgel ein (Fr, 15.2., 19 Uhr). Am So, 3.3., spielt er Originales und Bearbeitetes u.a. von Bach und Händel unter dem Motto „Evergreens“ (18 Uhr). -fd