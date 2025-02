Musik an der Christuskirche

Traditionell etwas ausgedünnt ist das Konzertprogramm der Christuskirche im Februar – man kann ja auch nicht immer nur Gas geben.

Gleich am So, 2.2., 18 Uhr, bietet die „Stunde der Kirchenmusik“ ein Gastspiel. „Spes – Hoffnung“ ist das Konzert des 4 x 4 Frauenchors der PH Heidelberg überschrieben mit Werken von u.a. Gyöngyösi und Brahms, Leitung Heike Kiefner-Jesatko, Impuls: Pfarrerin Gabriele Hug. In seiner Reihe „Faszination Orgel“ widmet sich Organist Carsten Wiebusch am So, 16.2., 18 Uhr, dem „Palais du Trocadéro“ mit Werken von Bach, Widor, Fauré und Guilm.

Vormerken darf man sich den So, 9.3., 18 Uhr: Hier trifft beim vierten „Klangspektakel Mädchenchöre“ Cantus Juvenum auf die Mädchenchöre der Dommusik Speyer. Solistinnen sind Alma Unseld und Anne Flender (Sopran) und Johanna Keune (Harfe), die von der Kammerphilharmonie Karlsruhe begleitet werden. Leitung: Christoph Obert, Martina Egli, Peter Gortner und Markus Melchiori. -rw