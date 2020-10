Musik an der Christuskirche: Junge Talente & Liederabend

Zum ersten Mal seit Februar kann die Christuskirche wieder „Junge Talente“ im Rahmen ihrer gleichnamigen Reihe präsentieren.

Die Stuttgarter Organistin und examinierte Kirchenmusikerin Clara Hahn, ab Januar 2021 zweite Stiftsorganistin an der renommierten Stiftskirche, bringt an der Klais-Orgel neben Werken von Beethoven, Karg-Eiert und Bach auch eine eigene Psalmvertonung zu Gehör (So, 18.10., 11.30 Uhr).

Dann gestalten die beiden exzellenten Liedinterpreten Hendrik Heilmann (Klavier, Berlin) und Hanno Müller-Brachmann (Bariton, Karlsruhe) mit ihrem Liederabend den Abschluss der Aktion „Christuskirche beflügelt!“, die dank der breiten Unterstützung von Tastenpaten und Spendern die Anschaffung eines Steinway-Flügels ermöglicht hat. Das Programm „Auf jenen Höhen“ beinhaltet neben den „Kindertotenliedern“ von Gustav Mahler auch die „Biblischen Lieder“ von Antonin Dvorak und die „Jedermann-Monologe“ von Frank Martin (Fr, 23.10., 19.30 Uhr). -pat