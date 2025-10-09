Musik für Waldhorn & Orgel
Bühne & Klassik // Artikel vom 09.10.2025
Im Gehäuse der Silbermann-Orgel aus der Schlosskirche Baden-Baden von 1753 befindet sich ein romantisches Werk von 1887/1906, das 2006 restauriert wurde und seit 1906 in der Kirche St. Cyriakus steht.
Voit, das seltene Stück aus der Durlacher Orgelfabrik, wird jetzt wiederbelebt: Kantor Peter Gortner und die junge Studentin Leonie Fischer (Waldhorn) spielen Werke von Mendelssohn, Rheinberger, Camille Saint-Saëns und Léon Boëllmann. -rw
Do, 9.10., 19.30 Uhr, Pfarrkirche St. Cyriakus, Karlsruhe-Bulach, Eintritt frei
