Musik für Waldhorn & Orgel

Im Gehäuse der Silbermann-Orgel aus der Schlosskirche Baden-Baden von 1753 befindet sich ein romantisches Werk von 1887/1906, das 2006 restauriert wurde und seit 1906 in der Kirche St. Cyriakus steht.

Voit, das seltene Stück aus der Durlacher Orgelfabrik, wird jetzt wiederbelebt: Kantor Peter Gortner und die junge Studentin Leonie Fischer (Waldhorn) spielen Werke von Mendelssohn, Rheinberger, Camille Saint-Saëns und Léon Boëllmann. -rw