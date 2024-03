Musik & Wort zur Osternacht

Bühne & Klassik // Artikel vom 30.03.2024

Als Beitrag zur Sichtbarkeit und Feier von geschlechtlicher Vielfalt gibt’s zum „Transgender Day Of Visibility“ das Stück „Der Katze ist es ganz egal“ zu sehen (So, 31.3., 16 Uhr), plus Tastführung (15 Uhr) und einem Familienworkshop (17.30 Uhr, Anm. bis 10.3.).