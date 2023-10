Musikkabarett @ Tollhaus

Seinen skurrilen Humor packt der Arzt, Kabarettist und Liedermacher Georg Ringsgwandl in einen musikalischen Mix aus bayerischer Volksmusik, Punk und Rock.

Mal melancholisch, mal manisch ist sein neues Programm „Disco Arge“ auch immer wieder tanzbar. Am Schlagzeug seiner Band: der Karlsruher Tommy Baldu (Fr, 10.11., 20 Uhr).

Eine Woche später nimmt mit Hannes Ringlstetter ein weiterer bayerischer Kabarettist die Gitarre zur Hand und präsentiert samt zehnköpfiger Band ein Comedyprogramm aus Rock, Rap und Folk. Zeitgleich nebenan im Großen Saal führt das Frauen-Comedy-Duo Suchtpotenzial sein zehntes Jubiläum in „Bällebad Forever“ an einen Ort, von dem es nie wieder abgeholt werden will (Fr, 18.11., 20 Uhr). Ramona Krönke als „Cavewoman“ komplettiert das Quartett (So, 19.11., 19 Uhr). -fk