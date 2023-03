Was sind Auswirkungen von Zwang und gesellschaftlichen Normen?

Wie kann man mit ihnen umgehen? Darf ich ich selbst sein, wer bestimmt, was normal ist und was muss man tun, um normal zu sein? „Muss das sein?“, fragt das Jugendensemble Maccaroni aus Karlsruhe mit einer vielseitigen Show voll spannender Akrobatik und nachdenklicher Momente. Acht Performerinnen zwischen 15 und 18 Jahren entwickelten diese eindrucksvolle Zirkusshow, die in dynamischen Choreografien und starken Bildern echte Emotionen auf die zeitgenössische Zirkusbühne bringt.

Das Cover dieser „INKA Stadtmagazin“-Ausgabe stammt aus den selbstgestalteten Pressefotos zu dieser Aufführung. -rw