My Favorite Songs

Back to the roots: Mit seinem neuen Programm begibt sich der Bariton Lorenzo de Cunzo (Bad. Staatstheater, Theater HD, Festspielhaus Baden-Baden, Foto: Rosa Frank) auf eine Reise in seine musikalische Vergangenheit.

Aufgewachsen jenseits der klassischen Musik war seine Heimat in Kindheit und Jugend der Jazz, Soul und die Chansons der 20er Jahre. Nun kehrt er dahin zurück und lässt die legendären Songs von Frank Sinatra, Amy Winehouse, Elvis Presley, Max Raabe u.v.m. in neuem Glanz erstrahlen. Ein Abend voller herzergreifender Balladen und grooviger Hits, die garantiert zum Tanzen und Träumen einladen – das Sommer-Open-Air-Erlebnis im Herzen von Karlsruhe! Bei schlechter Witterung findet das Konzert in der Ev. Stadtkirche statt. -rw