Nachtcafé: Jung & Intensiv

Das Erfolgsformat „Jung & Intensiv“ wird neu aufgelegt.

Nicolai Dörr, Frontmann der Karlsruher Band Endless Second, macht in seinem Soloprojekt Najenko eingängigen deutschen Rock, der mitunter stark an Annen May Kantereit erinnert. Micha Marx nutzt „Kritzel-Comedy“, um seine humorvollen Storys zu illustrieren, während Poetry-Slam-Landesmeister Skog Ogvann nur mit Worten arbeitet. Stefan Unser, selbst Poetry-Slammer und Poetry-Organisator, moderiert. -er