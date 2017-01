Nachtcafé: Pro-c-dur reloaded

Da staunt der Laie und der Bildungsbürger wundert sich.

Diese Tonart findet man im Quintenzirkel nicht! Das Duo Pro-c-dur kennt keine Vorzeichen, kein Hashtag und kein b, dafür aber viel Crossover zwischen E und U, denn Timm Beckmann am Flügel und Markus Grieß an der E-Gitarre rocken in ihrem grenzenlos schrägen Kabarettkonzert die Klassik, dass sie nur so rollt! -bes