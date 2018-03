Nachtklänge

Als Dirigent tritt HK Gruber mit dem Ensemble Modern genauso auf wie mit dem Palast Orchester.

Alban Berg gehört zu seinen Einflüssen – aber auch Kurt Weill. All dies klingt in seinem beliebten „Frankenstein!!“ von 1978 durch, in dem ein Chansonnier Texte (Horst Maria Merz) von H.C. Artmann über Monster und Helden zum Orchesterklang singt. Daneben stehen zwei Ensemble-Stücke von Grubers Freund Kurt Schwertsik. -fd