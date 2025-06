Nachtklänge

Uraufführungen von vier Studenten aus der Kompositionsklasse Prof. Markus Hechtle und des verstorbenen Wolfgang Rihm, Referenzstück der Werke war Martin Smolkas (geb. 1959) „Oh, My Admired C Minor – Three Pieces For Ensemble“ (2002).

Die Studenten von Rihm und Hechtle stellen sich nicht nur kompositorisch mit der Uraufführung eines ihrer jüngsten Werke vor, sondern im Gespräch mit Ulrich Wagner – seinerseits ausgebildeter Komponist – auch ganz persönlich. Wagner dirigiert ein Ensemble aus Stundeten und Mitgliedern der Badischen Staatskapelle. -rw