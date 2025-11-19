Nachtklänge: Neue Musik aus den USA

Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025

Missy Mazzoli (Foto: Marylene Mey)

Die Premiere der Oper „Breaking The Waves“ von US-Komponistin Missy Mazzoli im Januar nimmt Ulrich Wagner zum Anlass, in seiner „Neue Musik“-Reihe musikalisch tiefer in die Vereinigten Staaten zu blicken.

Und mit Werken von Mazzoli („Ecstatic Science“), Cunningham, Snyder u.a. eine andere Seite von Amerika zu zeigen: weltoffen, kunst- und wissenschaftsaffin, freiheitlich. -rw

Mi, 19.11., 21 Uhr, Staatstheater, Karlsruhe

Kommentare

