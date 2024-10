Narrow Spaces

Gemeinsam mit Ferdinand Waltz, seit 2022 Tänzer im Ensemble Ben Rentz, hat eine Gruppe junger Menschen eine Performance entworfen, die sich mit engen Räumen beschäftigt – und damit, was Grenzen für unser Zusammenleben bedeuten.

In verschiedenen Szenen, in denen sich die Zuschauer auch selbst bewegen, wird das Thema des Raumes untersucht und durchdekliniert: Wem werden Grenzen auferlegt, wer darf sich frei bewegen? Und was macht das in unseren Köpfen? Wie kann eine Gesellschaft von geteilten Räumen profitieren? Und was passiert, wenn bestimmte Gruppen aus einer Gesellschaft ausgeschlossen und ihrer Grundrechte beraubt werden?

Die verschiedenen Betroffenheiten der jungen Performer prägen das Projekt inhaltlich. Im Austausch mit der Flüchtlingshilfe Karlsruhe wurden die Themen enger Raum und Grenzen reflektiert und interessierte Beteiligte eingebunden, um verschiedene Sichtweisen zu gewinnen. Bewegungsaufgaben und ein gemeinsames Experimentieren an Formen der performativen Darstellung prägen die Performance (Choreografie: Ferdinand Waltz/Musik Paul Tebbert).

Die Uraufführung des Projekts findet als Teil der Zwischennutzung des Hauses der Produktionen auf dem Alten Schlachthof statt. Eintritt auf Spendenbasis, Anmeldung erwünscht: office@ferdinandwaltz.de. -pat