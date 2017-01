„Was wir glauben“ ist das Spielzeitmotto des Theaters Baden-Baden, und dazu passt natürlich bestens Lessings dramatisches Gedicht „Nathan der Weise“.

Das 1783 uraufgeführte Werk widmet sich nicht nur den großen Fragen der Menschheit mit Menschlichkeit und Humor; die berühmte Ringparabel in der Mitte des Stückes gilt bis heute als Manifest für Toleranz und Aufklärung. Den Klassiker in Sachen religiöse Toleranz inszeniert Intendantin Nicola May. -rw