Nationalballett Kiew – „Schwanensee“

Die Geschichte um die verzauberte Prinzessin Odette, der es nur nachts vergönnt ist, für ein paar Stunden in ihrer menschlichen Gestalt zu wandeln und die einzig durch die wahre Liebe ihres Prinzen Siegfried erlöst werden kann, ist ebenso weltberühmt wie das Kiewer Nationalballett.

Hier präsentiert „The Crown Of Ukrainian Classical Ballet“ die märchenhafte Handlung von Peter I. Tschaikowskis „Schwanensee“ in opulenter Ausstattung. Der Klassiker verkörpert seit über 100 Jahren alles, was das klassische Ballett berühmt gemacht hat, und paart berührende Musik voll russischer Seele mit Tänzen in höchster Perfektion. -pat