Nein zum Geld!

162 Millionen gewinnt Richard im Lotto.

Doch anstatt das Geld halb zu verprassen und halb an sein direktes Umfeld zu verschenken (das dies natürlich genau so erwartet), entscheidet er sich, die Moneten nicht anzunehmen. Die Aufregung ist groß, Richard wird nicht als idealistischer Held sondern egoistischer Selbstdarsteller wahrgenommen. Was erwarten wir vom Geld, vom reich sein? Das überlegt Flavia Coste in ihrem witzig-nachdenklich Theaterstück. -fd