Neu im VVK: Andrew Lloyd Webber Musical Gala

Sechs Gesangsolisten, ein zehnköpfiges Orchester sowie sieben singende und tanzende Musical-Darsteller aus dem Londoner West End ehren in dieser Show einen der größten Komponisten seines Fachs.

Die eigens durchchoreografierten Auszüge aus Andrew Lloyd Webbers Meisterwerken „Phantom der Oper“, „Cats“, „Jesus Christ Superstar“, „Evita“, „Sunset Boulevard“, „Starlight Express“, „Aspects Of Love“, „Liebe stirbt nie“ und „Song And Dance“ werden außerdem durch farbenprächtige Kostüme sowie spektakuläres Videomapping und Lichtdesign in Szene gesetzt. -pat