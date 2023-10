Neu im VVK: Luke Mockridge, Gerd Dudenhöffer, Konstantin Wecker & Bap

„Comedy Comeback statt Cancel Culture“ kündigt der zwischenzeitlich auf Tauchstation gegangene Luke Mockridge die Fortsetzung seiner im Frühjahr gestarteten Erfolgstour „Trippy“ an (16.3.24, Schwarzwaldhalle).

Gerd Dudenhöffer spielt in seinem neuen Programm „Mo so Mo so“ Heinz und (!) Hilde Becker (11.4., Konzerthaus). Mit neuem Trioprogramm lassen Konstantin Wecker, Pianist Jo Barnikel und Cellistin Fany Kammerlander in „Lieder meines Lebens“ die persönlichen poetischen Highlights des Münchners aus über 50 Jahren von den Anfängen bis heute Revue passieren (1.10.24, Konzerthaus).

Ebenfalls auf „Zeitreise“ gehen Wolfgang Niedeckens Bap und präsentieren sämtliche Songs der beiden Doppelplatinalben von 1981 und ’82, „Für Usszeschnigge“ und „Vun drinne noh drusse“, mit denen die Kölschrockband überregional bekannt wurde (22.11.24, Schwarzwaldhalle). -pat