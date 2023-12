Neu im VVK: Marco Herrmann’s Comedy Cocktail, Die Udo Jürgens Story & Die badische Lösung 

Wenn Marco Herrmann zum 26. Mal seinen „Comedy-Cocktail“ shaked, schüttelt sich das Publikum vor lachen!

Diesmal Dank Matthias Rauch, Benni Stark, Michael Steinke und Quichotte und wieder an zwei Abenden hintereinander (Fr+Sa, 8.+9.3., 20 Uhr, Reithalle Rastatt).

Eine Hommage an den Grandseigneur der Unterhaltungsbranche, an „Sein Leben, seine Liebe, seine Musik“ – erzählt von Gabriela Benesch und gesungen von Alex Parker, der sich ganz im Stil des Entertainers selbst am Klavier begleitet – ist „Die Udo Jürgens Story“. Die musikalische Zeitreise beinhaltet alle Hits von „Mit 66 Jahren“ über „Griechischer Wein“ bis „Ich war noch niemals in New York“ sowie einige Raritäten (So, 14.4., 19 Uhr, Badnerhalle).

Und Matthias Deutschmann, der in den 80ern mit Volkmar Staub nach Berlin gezogen und im Gegensatz zu ihm in der Hauptstadt sesshaft geworden ist, will seinen ehemaligen Bühnenkompagnon aus alten Freiburger Tagen als „alemannischen Aborigine“ für ein geheimes Pilotprojekt gewinnen – Deckname: „Die badische Lösung“ (Mo, 15.4., 20 Uhr, Reithalle Rastatt). -pat