Neu im VVK: Schwetzinger SWR Festspiele 2024

Vier Festspielwochen geben sich WeltklassekünstlerInnen im wunderbaren Ambiente des Schwetzinger Schlosses die Klinke in die Hand.

Das Motto „Da capo“ rückt die Residenzkünstler 2024 in den Fokus, für viele von ihnen sind die „Schwetzinger SWR Festspiele“ eine künstlerische Heimat geworden. Da capo also für Tabea Zimmermann, Avi Avital und Fabian Müller, zu denen sich das Orchester Les Siècles mit den herausragenden Solisten Isabelle Faust, Alexander Melnikov und Jean-Frédéric Neuburger (Ltg. François-Xavier Roth) gesellt; Da capo auch für den Rias-Kammerchor und die Akademie für Alte Musik Berlin mit Purcells King Arthur am 19. und 20.5., für Nico & The Navigators, Christoph Prégardien und Udo Samel, die Capella de la Torre, Jean-Guihen Queyras, die Quartette Belcea, Schumann oder Casals.

Mit der Opernuraufführung von „Der Doppelgänger“ von Lucia Ronchetti eröffnen die Festspiele am 26.4. im Rokokotheater. Basierend auf Dostojewskis Frühwerk entwickeln die Librettistin Katja Petrowskaja und die Komponistin eine musikalisch-psychologische Gesellschaftssatire, es spielt das SWR Symphonieorchester (Ltg. Tito Ceccherini, Regie David Hermann, auch: 28.4.).

Beim Quatuor Beat dreht sich alles um Rhythmus. Mit Drumsticks auf Stühlen, Schlegeln auf dem Vibrafon, auf Koffern oder nur mit den Händen präsentieren sie ihr virtuoses Schlaginstrumenten Programm „Click’n Drums“ am 1.5. um 15 Uhr, ein Event für die ganze Familie. Auch aus Frankreich stammt das Ensemble Les Forces Majeures, das am 9.5. Jung und Alt zur musikalischen Radtour einlädt. -rw