Neu im VVK: The Good-Good Battle 2024

Beim zweiten internationalen Breaking-Battle in Kollaboration mit dem Karlsruher Hip-Hop-Kulturzentrum Combo messen sich 16 nationale und internationale Teams in einer eigens dafür aufgebauten Arena vor den kritischen Augen einer Jury im Zwei-gegen-Zwei.

„Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Baden-Baden Events eine Plattform zu schaffen, auf der Talente glänzen können und gleichzeitig ein breites Publikum in den Bann gezogen wird – gerade im Jahr, in dem Breaking seine Premiere bei den Olympischen Spielen feiert“, so ein Combo-Verantwortlicher. -pat