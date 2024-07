Neu im VVK: Weingartner Musiktage junger Künstler 2024

Zwei Wochenenden mit erstklassigen jungen Künstlern in der bezaubernden Ortschaft am Fuße des Kraichgauer Hügellands – das sind die „Weingartner Musiktage“, deren Eröffnungskonzert „Eleganz und Emotionen: Eine Nacht der Klassik“ das Sonus Quintett gibt (Fr, 11.10., 20 Uhr, Autohaus Morrkopf).

Auf Sängerin Noëmi Waysfeld und ihr Programm „Soul Of Yiddish“ (Sa, 12.10., Gewächshaus Stärk) folgen gleich zwei Highlights an einem Tag: das Volks-, Film- und Popmusik bis hin zum Jazz, Tanz, Akrobatik, Gesang und ganz viel Blödsinn vereinende Seppdeppseptett (So, 13.10., 10.30 Uhr, Stärk) und die vielfach preisgekrönte Querflötistin Leonie Bumüller (19 Uhr, Morrkopf).

Marie Helling & Alma Unseld präsentieren ihr „Concerto Virtuoso“ (Fr, 18.10., 20 Uhr, Festsaal „Zum goldenen Löwen“), das „Young Elites“-Konzert das Amelio Trio als Preisträger des „Deutschen Musikwettbewerbs“ sowie die Gewinner des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ (Sa, 19.10., 20 Uhr, Rathaus, Turmzimmer).

Für die jungen Gäste gibt’s das „Westside Story“-Kinderkonzert mit Juri Tetzlaff & Karidion Brass (So, 20.10., 15 Uhr, Goldener Löwe). Den „Musiktage“-Abschluss bildet das Trio „21 Meter 60“ (So, 20.10., 19 Uhr, Kath. Kirche), bei dem die Tuba als „Instrument des Jahres“ in dreifacher Besetzung zu hören ist. -pat