Neue Stücke aus Zimmer 205 und dem Computer-Studio

Die Hochschule für Musik steht nicht nur für Pflege des vorhandenen Repertoires, sondern fungiert auch als Labor für Musik der Gegenwart.

Im Studiengang Musikinformatik und am Computer-Studio entstehen Computermusik, elektronische Stücke, interaktive Performances und immersive audiovisuelle Environments, die beim Institutsabend eine Plattform erhalten (Fr, 17.1., 18 Uhr). Auch die Kompositionsklassen von Rihm und Markus Hechtle bringen stets neue Werke hervor. Einigen davon kann am Do, 23.1. gelauscht werden (19.30 Uhr, je Campus One, Mutprobe 1). -fd