Neutag & Griess

„Mit Volldampf“ widmet sich Jens Neutag seiner beruflichen Veränderung.

Als Kabarettist geht er in die Politik, denn wenn Politiker Realsatire noch und nöcher produzieren, dann sollte das Ganze doch auch andersherum gehen.

Und besser als so einige, deren Namen hier nicht genannt werden sollen, wird er allemal sein, denkt er sich. Sein politkabarettistischer Koalitionspartner am heutigen Abend: Robert Griess, der in „Hauptsache, es knallt!“ scharf zurückschießt. -bes