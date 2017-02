Ihr denkt, das Leben ist soweit ganz nett?

Ihr habt doch keine Ahnung! Nico Semsrott, der Kabarett-Ritter von trauriger Gestalt, weiß ganz genau: „Freude ist nur ein Mangel an Information“. Das verkündet er schon seit 2012, inzwischen in Update-Version 2.5 und angereichert mit den neuesten Erkenntnissen zu Versagen und Tristesse. Ganz schön paradox, dass alle ihn lustig finden und er sogar in Sachen Scheitern scheitert. Neuester Beleg dafür: der deutsche Kabarettpreis 2017. -bes