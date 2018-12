„Magie mit Stil, Charme und Methode“.

Der smarte Mentalmagier und Zauberkünstler Nicolai Friedrich entziffert erneut Lottozahlen, Sternzeichen, Geburtstage und die persönlichsten Gedanken seiner Zuschauer und sorgt für ungläubiges Staunen selbst bei hartgesottensten Skeptikern.

INKA verlost 3 x 2 Tickets. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichworte „Glücksritter“ (bis So, 21.10.) und „Freispruch“ (bis So, 18.11.). -bes -rw