Night Of The Profs: Denys Proshayev

Seit der im weißrussischen Brest geborene Pianist 2002 den „Internationalen Musikwettbewerb“ der ARD gewann, arbeitete er u.a. mit Arabella Steinbacher, Daniel Müller-Schott, dem Quarteto Casals und mit großen Orchestern wie den Münchner Philharmonikern sowie den großen Radiosinfonieorchesten der ARD.

Seit 2024 ist er Professor an der HfM. Jetzt stellt sich der Pianist live vor, mit Werken von Bach, Schubert, Alfred Schnittke und Gedichten von Joseph Brodsky (Rezitation: Roman Yusypey). Diese wünschte sich Schnittke bei Aufführungen. -rw