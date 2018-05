Night Of The Profs

Für Pirmin Grehl schließt sich der Kreis.

Einst begann er sein Flöten-Studium in Karlsruhe. Nun kehrt er dorthin zurück – als Professor. In der Zwischenzeit wurde er Soloflötist im Berliner Konzerthausorchester, Dozent an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin und Teil des Bläserquintetts Chantily. Sein Antrittskonzert bestreitet Grehl gemeinsam mit Lehrenden und Studierenden der HfM, mit Musik von Pierre Boulez, Beat Furrer, André Jolivet und Claude Debussy. -fd