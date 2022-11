Nikita Miller

Nikita Millers Erzählungen porträtieren seine Jugend, gefärbt von russischen Einflüssen und unfassbaren Erlebnissen.

Nie wieder will er Schmuck aus dem Kofferraum im Rotlichtviertel verkaufen. Nie wieder als Türsteher Kokser aus angesagten Clubs schmeißen. Nie wieder Wohnungen von Verstorbenen entrümpeln. Was will er dann? Und kann er überhaupt wollen, was er will? -rowa