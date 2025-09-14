Notre Dame – Orgelklänge einer Kathedrale

„Klänge einer Kathedrale – Notre-Dame“ ist diese Specialausgabe im Rahmen des „Karlsruher Orgelspaziergangs“ zum 15. „Deutschen Orgeltag“ überschrieben.

Der Brand von Notre-Dame hat die Aufmerksamkeit auch auf die gerettete Orgel, eines der bedeutendsten Musikinstrumente der Welt mit jahrhundertealter Geschichte, gelenkt. Viele große Organisten und Komponisten stehen mit dieser Orgel in Verbindung. Lukas Euler, einer der herausragenden jungen Organisten, Preisträger zahlreicher Wettbewerbe, wirkt seit 2023 als Kantor in Darmstadt und als Gastprofessor für Orgel in Frankfurt und hat zum Thema Werke von Bach, Louis Vierneaus, Louis-Claude Daquin, Jean-Louis Florentz, Thierry Escaich und Marcel Dupré ausgesucht. -rw