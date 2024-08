Das „Sommertheater“ der beiden Leiter des Theaters in der Orgelfabrik, Gabriele Michel und Franco Rosa, widmet sich dem größten Faulpelz aller Zeiten: Ilja Oblomow, russischer Adliger, und Titelheld von Iwan Gontscharows bedeutendstem Roman aus dem Jahr 1859.

Sein Landgut arbeitet für ihn, sodass er ein sorgenfreies Leben in Petersburg genießen kann – wären da nicht Andrei, Freund aus Kindertagen, der ihn aus der Lethargie reißen will; die innig geliebte Olga, deren Ansprüche er zugleich fürchtet; sein Diener Sachar und dessen Frau Anisja, die ihn nicht nur hegen, sondern auch zur Weißglut treiben; Agafja, in deren Haus er zieht und die ihn nicht nur mit Speisen verwöhnt; Olgas Onkel, der Baron, und Alexejew, ein Freund, der ihn unter die Leute bringen will, sowie Iwana und Tarantjew, die in Ilja eine anzapfbare Geldquelle sehen… -pat