Özcan Cosar

In seinem vierten Programm „Cosar Nostra – Organisierte Comedy“ bringt Özcan auf die Bühne, was er in seiner interkulturellen Welt erlebt und zu hören bekommt.

Mit humoristischer Beobachtungsgabe, Schauspiel und Tanz kommt er als schlitzohriger detail- und pointenreicher Situationskomiker daher, schwäbelt im einen Moment, um im nächsten in feinster Jugendsprache über seine traumatischen Erfahrungen im Türsteher-Tinder zu berichten. -pat