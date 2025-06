Özcan Cosar

Der 2019er Gewinner des „Deutschen Comedypreises“ in der Kategorie „Bester Newcomer“ geht in seinem aktuellen Programm auf die Suche nach dem „Jackpot“.

Aber was ist eigentlich Glück? Ein schnelles Auto? Ein Lottogewinn? Eine neue Liebe? Die profane Einsicht, das bereits Vorhandene als zufriedenstellend wahrnehmen zu können? Und was ist, wenn man seinen Hauptgewinn schon eingesackt hat? Am Ende kommt auch der türkische Schwabe zur Erkenntnis, dass Reichtum immer eine Frage der Perspektive ist. -pat