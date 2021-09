Oh Alpenglühn!

Ein musikalischer Hüttenzauber voll „Glamour, Gaudi und Gesang“ ist diese Komödie von Mirko Bott, in der ein Schlagerstar vom hysterischen Manager, Presse, Produzenten und ihrem zukünftigen Ex verfolgt Zuflucht in der vermeintlich heilen Bergwelt sucht.

In dem kleinen Gasthof vermietet ihr Hinterwäldler Poldi das Schlafzimmer seiner jüngst gestorbenen Mutter, wo sich die Stadtdiva und der Naturbursche langsam näherkommen – bis die unerwünschten Gäste auftauchen. Der Irrwitz wird begleitet von Frl. Menkes „Hohen Bergen“, Helene Fischers „Das ist unser Tag“, „Shut Up And Dance With Me“ von Walk The Moon, „Ohne dich“ von der Münchner Freiheit, Wencke Myhres „Ein Hoch der Liebe“ und Lady Gagas „Bad Romance“. -pat