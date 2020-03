„Oh Alpenglühn!“ verspricht musikalischen Hüttenzauber, der natürlich herrlich ironisch verpackt wird.

Irgendwo zwischen Helene Fischers „Das ist unser Tag“, „Ohne dich“ von der Münchner Freiheit, „Ein Hoch der Liebe“ von Wencke Myhre und Lady Gagas „Bad Romance“ flüchtet sich eine Schlager-Diva (Charlotte Heinke) in die vermeintlich heile Bergwelt. Es kommt, wie es kommen muss – dieses Mal in Gestalt eines kernigen Naturburschen (Benjamin Sommerfeld).

Die musikalische Komödie von Mirko Bott wird von Nik Breidenbach inszeniert und ausgestattet. Wer eher auf härterer Mucke steht, findet im Rock-Musical „Bed Of Roses“ von Ingmar Otto eine schöne, ebenfalls lustige Alternative im Stammhaus in der Herrenstraße (div. Termine ab So, 15.3., 18 Uhr, Kammertheater). -er