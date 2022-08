Mit dem Jubiläumsstück zum 40-jährigen Theaterbestehen kommt die Badisch Bühn aus der Sommerpause.

Darin mach sich Herbis Frau mit Sack und Pack auf und davon; seine gut gehende Metzgerei und die wöchentlichen Pokerrunden mit den Kumpels sind das Einzige, was ihn noch aufrechthält. Die in Liebesdingen erfahrenen Freunde wollen Herbis Kummer ein Ende setzen – doch schließlich sind es in Hans Rüdiger Kucichs Lustspiel, das einiges an Situationskomik bereithält, ein prämierter Schwartenmagen und eine Leberwurst, die den Weg zum neuen Glück weisen...

Ausschnitte aus „Oins nach em annere“ sind auch Part der „Theaternacht“ (Sa, 10.9.). -pat