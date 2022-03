Mit Sack und Pack auf und davon ist Herbis Frau; seine gut gehende Metzgerei und die wöchentlichen Pokerrunden mit den Kumpels sind das Einzige, was ihn noch aufrecht hält.

Die in Liebesdingen erfahrenen Manu, Luigi und Chris beschließen, Herbis Kummer ein Ende zu setzen, doch am Ende sind es in Hans Rüdiger Kucichs neuem Lustspiel „Oins nach em annere“ nicht die Bemühungen von Branca, Herrn Glöckner oder Nachbarin Moni, sondern ein prämierter Schwartenmagen und eine Leberwurst, die den Weg zum Glück weisen. -pat