On Track: Johanna Wagner & Ayla Pierrot Arendt

Im Rahmen des „Tracks“-Festivals öffnen die beiden Video-und Performance-Künstlerinnen Johanna Wagner und Ayla Pierrot Arendt die Türen zu den Entstehungsprozessen ihrer Musikvideo-Cooking-Show „Broom’n Bloom“.

Bei der Fortsetzung der gemeinsamen Performance „Tails ’n Sprouts“ von 2019 binden sie das Publikum spielerisch in die Herstellung verschiedener Ingredienzen mit ein. In vier verschiedenen Arbeitsblöcken entstehen sowohl chorische Aufnahmen zu einem neuen Song sowie eine Choreografie mit Besen und Blüten als Teil des dazugehörigen Musikvideos. Das Produktionsstudio mit seinen vielseitigen, diskursiven Prozessen gleicht dem Gestaltungsraum einer Küche, in dem das gemeinsame Abschmecken den Ursprung von Kunst und Kultur darstellt. -ps/pat

Programm

Workshop 1: Do, 1.7., 18-20 Uhr

Choir – Sing With Us (Song Creation)

Workshop 2: Fr, 2.7., 18-20 Uhr

Choreography – Dance With Us (Musicvideo Background Choreo)

Workshop 3: Sa, 3.7., 13-15 Uhr

Cooking – Grate, Snip And Whisper With Us (ASMR Cooking)

Anmeldung bei Claudia Teichmann: c.teichmann@kulturzentrum-tempel.de



Online-Screening Musikvideo-Cooking-Liveshow: So, 4.7., 18 Uhr