On Track: Marita Bullmann

Dieser Performance-Kunst-Workshop im Rahmen der „On Track“-Reihe beschäftigt sich mit den Verwendungsmöglichkeiten und Wechselwirkungen von Objekten und Materialien.

Marita Bullmann – Mitbegründerin des Aktionslabors Paersche und seit 2013 Organisatorin der Performancekunst-Plattform „Interval“, die als Künstlerin in Essen lebt und arbeitet und deren Arbeiten in ganz Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien gezeigt wurden – erfrorscht Objekte und unsere Beziehung zu ihnen durch die Begriffe Aura, Fetisch, Relikt, Symbol, Poetisches, Erinnerungen, Körper, Narration, Fiktion, Transformation, Funktion, Bedeutung, (Un-)Materialität, (Un-)Sichtbarkeit oder An-/Abwesenheit, um sie in ein performatives Bild einfließen zu lassen.

Die TeilnehmerInnen mit jedwedem künstlerischen Hintergrund werden gebeten, drei persönliche Objekte mitzubringen; sie sind der Ausgangspunkt für die verschiedenen Aufgaben und Diskussionen im Workshop, können einen persönlichen Bezug haben, der an eine bestimmte Zeit oder einen bestimmten Ort erinnert, oder auch nur ganz alltägliche Gegenstände sein. Anmeldung per E-Mail an Claudia Teichmann (c.teichmann@kulturzentrum-tempel.de). -ps/pat