On Track: Zwoisy Mears-Clarke

Im Rahmen der Reihe „On Track“ kommt die Performance „Landing / Landing In Roots / Landing In Shifting Sands“ von Zwoisy Mears-Clarke per Post.

Der maßgeblich von Mary Cochran, Anna Mülter, Gabi Beier, Joy Mariama Smith, Paula Chaves Bonilla und verschiedenen Black Feministinnen beeinflusste Choreograf nutzt das Potenzial von Tanz, um Formen der Unterdrückung wie Rassismus, Sexismus, Neokolonialismus und Ableismus zu konfrontieren.

Zum Anmelden bis Mo, 22.3. eine E-Mail mit dem Betreff „Anmeldung Landing“ sowie Namen und Adresse an tempel@email.de schicken. Die Partitur wird schriftlich in Deutsch und Englisch versandt. Beigelegt ist ein USB-Stick mit einer Audioaufnahme auf Deutsch und Englisch sowie ein Video in Deutscher Gebärdensprache.

Alternativ kann der Brief auch am Mi+Do, 24.+25.3. von 10 bis 16 Uhr im Büro des Kulturzentrums Tempel abgeholt werden. Die Bewegungspartitur soll bis zum 26.3. ankommen; mit dem Inhalt des Briefes kann die Partitur dann eigenständig nachvollzogen werden. Abschließend findet am Sa, 27.3. um 16 Uhr ein Online-Austausch (auch in deutscher Gebärdensprache) mit dem Künstler statt. -pat