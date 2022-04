Erstmals seit Pandemiebeginn findet der Oratorienchor Karlsruhe an der Christuskirche wieder zu einem großen chorsinfonischen Projekt zusammen.

Bachs „Johannes-Passion“ gilt als der Inbegriff der barocken Passion. Im Gegensatz zur „Matthäus-Passion“ hat Bach nie eine vollendete Fassung dazu vorgelegt, sondern immer wieder daran herumkomponiert. Der Oratorienchor bringt gemeinsam mit dem Karlsruher Barockorchester die letzte Fassung von 1749 zur Aufführung.

Die vertonte Geschichte vom Leiden Jesu wurde erstmals am Karfreitag 1724 in der Leipziger Nikolaikirche aufgeführt. In den Solorollen singen Monika Mauch (Sopran), David Erler (Alt), Daniel Schreiber (Tenor), Jens Hamann und Ekkehard Abele (Bass). Die Leitung hat Peter Gortner. -fd