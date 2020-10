Orgel-Recital

Leon Tscholl, 1996 in Karlsruhe geboren, studierte Kirchenmusik in Stuttgart und Freiburg, und schließt dort jetzt mit dem Kirchenmusik-Bachelor ab.

Er spielte schon in Europa, Jordanien, oder Namibia und komponiert – vor allem Chorwerke, die schon in Polen, Frankreich und Dänemark aufgeführt wurden. Das Programm seines Abschlusskonzertes an den Orgeln der Ev. Stadtkirche umfasst Werke des norddeutschen Barockkomponisten Nicolaus Bruhns, B-A-CH-Vertonungen von Max Reger und Ernst Pepping, Bachs größte Orgelfuge in e-Moll samt Präludium sowie eine Uraufführung aus eigener Feder. Eintritt frei, Spenden willkommen. -rw