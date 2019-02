Orgelfasching 2019

„Heiter bis rauschend!“ heißt das erfolgreiche Format , das am Sa, 2.3., 20 Uhr, von Johannes Blomenkamp wieder einen „Orgelfasching“ in der Durlacher Stadtkirche bietet.

Diesmal mit Musik zu Sonne, Mond und Sternen. Zwischentöne, Rock, Gospel und eine Büttenpredigt, für die Stadtkirchenpfarrer Dirk Keller selbst in die Kanzel steigt, präsentieren Wolfgang Abendschön und Akzente am Faschingssonntag, 3.3. um 19 Uhr in der Kleinen Kirche am Marktplatz, jeweils bei freiem Eintritt. -rw